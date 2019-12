Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hömberg Sachbeschädigung an Renault Trafic

Zeugen gesucht

Bad Ems - Hömberg (ots)

In der Nacht vom 20.12.2019 auf den 21.12.2019 kam es in Hömberg, in der Kapellenstraße, zu einer Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug, durch unbekannt.

An einem Renault Trafic wurden alle vier Reifen zerstochen. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Bad Ems (Tel.: 02603 / 9700) gerne entgegen.

