Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Schönborn (ots)

Am Freitagmorgen (20.12.2019)kam es gegen 07:55 Uhr auf der Landesstraße 322 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der vermeintliche Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernte. Die geschädigte Unfallbeteiligte gab an, dass sie die L 322 von Katzenelnbogen in Richtung Laurenburg befahren habe, als ihr in einem Kurvenbereich ein anderer Pkw auf ihrer Fahrspur entgegengekommen sei. Hierdurch habe sie ausweichen müssen und sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort überschlug sich der Pkw, die Fahrerin blieb jedoch unverletzt. Zum unfallverursachenden Pkw liegen keine weiteren Erkenntnisse vor. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Diez unter Tel. 06432-6010 zu melden.

