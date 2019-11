Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schmierereien an Karl-Marx-Statue

Trier (ots)

Bislang Unbekannte haben vermutlich am vergangenen Wochenende mittels weißen Permanentmarkers Schmierereien mit zum Teil rechtsextremistischem Inhalt an mehreren Stellen der "Karl-Marx-Statue" am Simeonstiftplatz in Trier angebracht. Die Statue konnte von der Stadt rückstandslos gereinigt werden. Hinweise zur Tat nimmt der Kriminaldauerdienst Trier (Tel.: 0651-9779-2290 oder kdtrier.kdd.poststelle@polizei.rlp.de) entgegen.

