POL-BI: Randalierer schlagen neun Fahrzeugscheiben ein

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Mittwoch, den 13.03.2019, schlugen Jugendliche Scheiben von geparkten Fahrzeugen ein und stahlen aus einigen Autos Wertegenstände.

Gegen 01:15 Uhr meldete ein Anwohner der Straße Auf dem Langen Kampe eine Gruppe Randalierer. Er hatte die Jugendlichen dabei beobachtet, wie sie grölend durch die Straße gingen und sich dann an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Die gerufenen Polizisten fanden eine Gruppe von vier jungen Männern und Frauen und nahmen ihre Personalien auf. Die 16-, 17-, 18- und 25 - Jährigen waren teilweise schon polizeibekannt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass in der Nacht auf den 13.03.2019, insgesamt neun Fahrzeugscheiben beschädigt wurden. Die Autos standen in den Straßen Ravensberger Straße, Eduard-Windthorst-Straße, Auf dem Oberen Esch, Hermannstraße, Auf dem Langen Kampe, Brunnenstraße und Petristraße. An allen Fahrzeugen war eine der Seitenscheiben eingeschlagen. Aus einigen Autos entwendeten die Randalierer auch Wertgegenstände, wie Taschen, ein Zigarettenetui, einen Reithelm und Sporen sowie Elektronikgeräte.

Das Kriminalkommissariat 12 sucht weitere Zeugen zu den Sachbeschädigungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0521-5450 entgegen.

