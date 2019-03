Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei bitte um Mithilfe bei Fahndung nach Täter mit Waffe

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Bereits am Dienstag, den 23.10.2018, bedrohte ein junger Mann einen Stadtbahnfahrer an der Haltestelle Adenauerplatz mit einer Pistole. Der Täter ist flüchtig.

Gegen 17:30 Uhr machte ein Stadtbahnfahrer einen Fahrgast an der Haltestelle am Adenauerplatz auf das Erreichen der Endhaltestelle aufmerksam. Als er den Fahrgast aufforderte die Bahn zu verlassen, zog dieser eine Pistole und bedrohte ihn. Der Täter verlangte, mit der Stadtbahn rückwärts zu fahren. Das Opfer verwickelte den Täter in ein Gespräch. In einem günstigen Moment gelang dem Stadtbahnfahrer die Flucht. Der circa 27 Jahre alte Täter verließ die Bahn und entkam unerkannt.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu dem auf den Fotos abgebildeten Tatverdächtigen geben?

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter Telefon 0521/ 545-0 entgegen.

