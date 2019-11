Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter schwerer Diebstahl in Welschbillig

Welschbillig (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von 12. November, 23 Uhr bis 13. November, 11 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Donatusstraße in Welschbillig ein.

Dazu traten sie sowohl die Haus- als auch die Wohnungstüren ein, erbeuteten jedoch nichts.

Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich bei der Kripo Trier unter der Nummer 0651-97792290 zu melden.

