POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schweich (ots)

Am Sonntag, dem 28.07.2019 gegen 20 Uhr ereignete sich in Schweich, Corneliuspforte, Höhe Hausnummer 26a ein Verkehrsunfall in dessen Folge ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher ist unmittelbar nach der Kollision mit seinem Roller von der Unfallörtlichkeit geflüchtet. Er hat sich nach Zeugenangaben auf seiner Flucht durch die Ortslage Schweich im Bereich der Hofgartenstraße seines Helmes entledigt.

Zum Fahrer kann bislang angegeben werden, dass es sich um eine männliche Person mittleren Alters und untersetzter Statur mit einem dunklen Hauttyp handelt. Der Fahrer trug dunkle Kleidung (dunkle Weste/ Jacke, sowie dunkle lange Hose).

Der flüchtige Roller ist auffällig gelb. Es handelte sich augenscheinlich um ein älteres Modell. Beschädigungen dürften, wenn überhaupt, im Bereich der rechten Fahrzeugfront erkennbar sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen gelben Roller oder dem verantwortlichen Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

