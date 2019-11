Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Wohnhaus in Wincheringen

Wincheringen (ots)

Unbekannte drangen am 13. November zwischen 7 Uhr und 17:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Heesterter Straße in Wincheringen ein. Dazu hebelten sie an der Rückseite des Hauses, welches am Ortsrand steht, eine Tür auf und durchsuchten mehrere Räume. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld.

In diesem Zusammenhang sucht die Kripo Trier nach Zeugen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Heesterter Straße gesehen oder kann sonstige Angaben machen?

Hinweise bitte an die Kripo Trier unter der Nummer 0651-97792156 oder 0651-97792290.

