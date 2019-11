Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Raub in der Dietrichstraße

Trier (ots)

Am Samstag dem 9. November, gegen 19:10 Uhr beraubten drei unbekannte Täter einen 38 jährigen Mann.

Der Geschädigte war zu Fuß auf dem Weg in die Innenstadt und wurde in der Dietrichstraße, in der Nähe des Paulusplatzes, von drei jungen Männern beraubt. Die Täter stoppten den Mann, stießen ihn und entwendeten seinen Rucksack. Anschließend flohen zwei der Täter in Richtung Mosel und einer in Richtung Innenstadt.

Die Täter werden als südländisch, ca. 17-19 Jahre alt, 1,75-1,80m groß beschrieben. Alle trugen dunkle Kleidung, Kapuzen oder Kappen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0651 201575 10 zu melden.

