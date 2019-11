Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Massenunfall auf der BAB A1, Fahrtrichtung Koblenz

Hasborn (ots)

Am Samstag, 09.11.2019, gegen 17.25 Uhr, ereignete sich auf der BAB A1, Höhe der Anschlussstelle Hasborn, Fahrtrichtung Koblenz, ein Massenunfall mit insgesamt 18 Pkw und einem Lkw. Ursächlich dürfte Blitzeis während eines Graupelschauers gewesen sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden vier Personen leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Betreuung sämtlicher Unfallbeteiligten ist gewährleistet. Die BAB A1 ist derzeit im Bereich der Anschlussstelle Hasborn vollgesperrt, es erfolgt eine Umleitung ab der Anschlussstelle Wittlich. Die Richtungsfahrbahn Trier ist nicht betroffen und für den fließenden Verkehr freigegeben. Derzeit laufen die Bergungsmaßnahmen an der Unfallstelle, die Dauer der Vollsperrung ist noch nicht absehbar. Es wird nachberichtet, von weiteren Presseanfragen bitten wir derzeit abzusehen.

