Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch und versuchter Einbruch in Geschäftsräume

Trier (ots)

Zwischen dem Abend des 06. November und dem Morgen des 07. November brachen Unbekannte in ein Therapiezentrum ein. Weiterhin versuchten bisher unbekannte Täter in der vorherigen Nacht in einen Friseursalon in Trier einzubrechen.

Auf bisher nicht geklärte Art und Weise drangen die Täter im zwischen 19:30 Uhr am 6. November und 6:55 Uhr am 7. November in ein Therapiezentrum in der Trierer Zurmaiener Straße ein. Sie entwendeten Bargeld.

Im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 8:00 Uhr in der vorherigen Nacht, versuchten Einbrecher die Hintertür eines Friseursalons in der Paulinstraße aufzubrechen, konnten jedoch nicht in die Räumlichkeiten eindringen.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, kann nach aktuellem Stand der Ermittlungen noch nicht beurteilt werden.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Trier die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 0651-9779 2290 zu melden.

