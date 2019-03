Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (209/2019) VW Crafter in Emmenhausen gestohlen

Göttingen (ots)

Bovenden (Landkreis Göttingen), Ortsteil Emmenhausen, Berghofstraße in der Nacht zu Samstag, 16. März 2019

BOVENDEN (mb) - In der Nacht zu Samstag (16.03.19) haben unbekannte Täter in der Berghofstraße in Emmenhausen einen grauen VW Crafter gestohlen.

Der Kleintransporter mit Göttinger (GÖ) Kennzeichen im Wert von etwa 15.000 Euro stand unter einem Carport neben dem Wohnhaus. Auf der Ladefläche sollen sich hochwertige Arbeitsgeräte befunden haben. Eine genaue Schadensaufstellung liegt der Polizei noch nicht vor.

Von den Dieben und dem Fahrzeug fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei Göttingen bittet Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder fremde Fahrzeuge in der unmittelbaren Umgebung gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0551/491-2115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell