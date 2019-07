Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Trickdieb gibt sich als Heizungsmonteur aus

Hamm-Heessen (ots)

Eine 90-Jährige wurde am Montag, 8. Juli, an der Dolberger Straße Opfer eines dreisten Trickdiebs. Gegen 12.15 Uhr klingelte der Täter bei der Wohnungsinhaberin und gab sich als Heizungsmonteur aus, der die Heizkörperthermostate ablesen müsse. Die arglose Rentnerin ließ den Mann in ihre Wohnung. Nach 20 Minuten war er verschwunden - genau so wie eine Schmuckkassette. Der Gesuchte ist etwa 45 bis 50 Jahre alt, zirka 1,65 Meter groß, hatte einen dunklen Vollbart mit grauen Stellen und trug zur Tatzeit einen blauen Kittel sowie eine Kappe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. Sie rät, keine Unbekannten ins Haus zu lassen. Nötigenfalls sollte man Fremde draußen warten lassen und telefonisch nachfragen, ob alles seine Richtigkeit hat. Im Notfall und wenn man glaubt, Opfer eines Verbrechens geworden zu sein, sollte man die Polizei über 110 anrufen. (hei)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell