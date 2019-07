Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Einbrecher scheitern - Nach Unfall in Klinik geflogen - Unfallfluchten in Dillenburg, Dutenhofen und Driedorf - Abrupt an Plakat gestoppt - Bäcker beklaut - Kennzeichen gefälscht -

Haiger-Flammersbach: Einbruch scheitert -

Auf Beute aus einem Firmengebäude in der Siemensstraße hatten am Wochenende unbekannte Einbrecher gehofft. Die Täter hebelten an der Eingangstür zu den Büroräumen, schafften es aber nicht die Tür zu öffnen. Zurück blieb ein Schaden von rund 200 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagnachmittag (26.07.2019) und Montagfrüh (29.07.2019) in der Siemensstraße beobachten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dietzhölztal-Ewersbach: Unfall mit Begegnungsverkehr -

Gestern Morgen (29.07.2019) berührten sich auf der Landstraße zwischen Ewersbach und Haiger-Weidelbach beim Vorbeifahren ein Renault und ein entgegenkommender Lkw. Gegen 08.40 Uhr war der 54-jährige Renaultfahrer in Richtung Ewersbach unterwegs. Derzeit geht die Dillenburger Polizei davon aus, dass er in einer Kurve im Bereich der Fahrbahnmitte gegen den Unterfahrschutz des Lkw prallte. Der Haigerer verlor die Kontrolle über seinen Megane und krachte gegen die Leitplanke. Nach einer ersten Einschätzung der Rettungskräfte zog er sich Rippenbrüche zu, weitere Verletzungen im Oberkörper konnten nicht ausgeschlossen werden. Zur Sicherheit wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Siegener Klinik geflogen. Der 62-jährige Lasterfahrer aus Haiger blieb unverletzt. Der Renault war nicht mehr fahrtbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Blechschaden summiert sich auf rund 12.000 Euro.

Dillenburg: Flucht beim Lidl -

Am Mittwoch vergangener Woche (24.07.2019) machte sich ein Unfallfahrer nach einem Zusammenstoß auf dem Lidl-Parkplatz in der Herwigstraße aus dem Staub. Gegen 11.30 Uhr stellte der Besitzer seinen grauen 5-er BMW dort ab. Als er eine Viertelstunde später zurückkehrte entdeckte er auf der Fahrerseite einen frischen Unfallschaden. Offensichtlich war ihm der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken gegen den Schweller gefahren und hatte einen Schaden von ca. 1.000 Euro zurückgelassen. Zeugen des Parkplatzremplers werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Driedorf: Polizei sucht silberfarbenen A4 oder A6 mit frischem Unfallschaden -

Am frühen Sonntagmorgen (28.07.2019) krachte ein flüchtiger Unfallfahrer in einen in der Weilburger Straße geparkten VW Polo. Gegen 01.35 Uhr war der Unbekannte in Richtung Münchhausen unterwegs. In Höhe der Volksbank kam er nach rechts von der Straße ab und krachte gegen den dort geparkten VW Polo. Durch die Wucht des Aufpralls blieb an der Fahrerseite ein erheblicher Schaden zurück. Zudem wurde der Polo gegen die Bordsteinkante gedrückt, so dass sich auf der Beifahrerseite die Reifen von den Felgen lösten. Der Beobachtung eines Zeugen zufolge, bog der Unfallwagen in die Weiherstraße ab, blieb dort kurz stehen und fuhr dann fort. Fahrzeugteile des Unfallwagens blieben in der Weilburger Straße zurück. Demnach handelte es sich um einen silberfarbenen Audi A4 oder A6 älteren Baujahrs. Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Wo ist ein silberfarbener Audi A4 oder A6 älteren Baujahrs mit frischen Unfallspuren aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Fahrschülerin nach Unfall leicht verletzt -

Im Rahmen einer Übungsstunde fuhr gestern Morgen (29.07.2019) eine 32-jährige Fahrschülerin mit einem Motorrad vom Gelände der Aral-Tankstelle in der Westerwaldstraße. Beim Einfahren in den Verkehr in Richtung Westerwald gab sie offensichtlich zu viel Gas und überquerte die Fahrbahn. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite stoppte ein Werbeplakat die Fahrt der Limburgerin. Die Unfallfahrerin prellte sich den linken Arm und das linke Bein und wurde mit einem Rettungswagen zum Herborner Unfallarzt transportiert. Die Schäden an der Kawasaki und dem Plakat schätzt die Polizei auf ca. 4.000 Euro.

Wetzlar-Dutenhofen: Unfallflucht -

Einen rund 500 Euro teuren Schaden ließ ein flüchtiger Unfallfahrer an einem roten Mazda zurück. Der "CX-3" parkte vom 24.07.2019, gegen 15.00 Uhr bis zum 25.07.2019, gegen 16.15 Uhr am Fahrbahnrand der Straße "Am Hain". Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte den vorderen Radlauf auf der Fahrerseite. Hinweise zu dem Crashpiloten nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Nummernschilder gefälscht -

Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Stadtpolizei Wetzlar brachte die Wetzlarer Polizei auf die Spur eines Urkundenfälschers. Gestern Abend (29.07.2019) fiel dem städtischen Mitarbeiter ein VW in der Silhöfer Aue auf. Die von ihm überprüften Kennzeichen des Golfs waren offensichtlich nicht ausgegeben, zudem kamen ihm Zulassung- und HU-Stempel komisch vor. Eine Streife aus der Frankfurter Straße kam zu Hilfe und recherchierte, dass der Golf derzeit keine Zulassung hat. Der Besitzer hatte sich fiktive LDK-Kennzeichen drucken lassen und sie mit total gefälschten Plaketten versehen. Auf den Wetzlarer kommen nun Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung sowie wegen Verstöße gegen das Pflichtversicherungs- und Kfz-Steuergesetz zu.

Wetzlar: Bäcker beim Entladen beklaut -

Am Montagmorgen (29.07.2019) griff am Forum ein dreister Dieb zu. Zwischen 08.10 Uhr und 08.15 Uhr lud direkt vor dem Haupteingang ein Mitarbeiter einer Bäckerei Waren aus seinem weiß-grünen Mercedes Vito. Hierzu ließ er den Kleintransporter einen kurzen Augenblick unverschlossen zurück. Dies nutzte ein Unbekannter und stibitzte eine grüne Stofftasche mit Geldkassetten vom Fahrersitz. Ihm fiel Bargeld in noch nicht bekannter Höhe in die Hände. Hinweise zu dem Dieb nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

