Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- PKW mit unbekannter Substanz beworfen/ Zwei Täter flüchtig

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag (11. Oktober 2019) gegen 23.15 Uhr fuhr ein 26-jähriger Mann aus Kranenburg in seinem PKW in Richtung Elten, als eine unbekannte Substanz gegen seinen 1er BMW geworfen wurde. Bei den Tätern soll es sich um zwei Personen gehandelt haben, die sich zur Tatzeit auf dem Gehweg der Elterner Straße befunden haben. Der Lack platzte an der getroffenen Stelle auf. Um was für eine Substanz es sich hierbei gehandelt hat, kann nicht gesagt werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (as)

