Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis: Wertgegenstände aus geparktem Auto geklaut - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Reichartshausen (ots)

Auf dem Parkplatz "Ruhehain" in der Heldenhainstraße zerstörte ein bislang unbekannter Täter am Sonntagmittag, zwischen 13 Uhr und 13:20 Uhr, die Beifahrerscheibe eines geparkten PKW. Aus dem Auto entwendete er ein Smartphone sowie eine Handtasche mit Bargeld, diversen persönlichen Dokumenten und einer EC-Karte im Gesamtwert von ca. 1.000 Euro. Durch die Glassplitter wurden auch der Türrahmen sowie die Verkleidung leicht beschädigt, sodass der Autohalter sich nun um einen Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro kümmern muss.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell