Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Einbruch in Gaststätte im Pariser Weg - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter drangen auf bislang nicht abschließend geklärte Art und Weise in eine Gaststätte im Pariser Weg ein. Eine Angestellte meldete den Einbruch am frühen Sonntag, gegen 4 Uhr, der Polizei. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass die Einbrecher sich an dem Gebäude an mehreren Zugängen zu schaffen gemacht haben. Wie sie aber letztendlich in das Lokal gelangten, ist noch unklar. Ob sie etwas entwendet hatten, steht ebenfalls noch nicht fest.

Die Ermittler des Polizeiposten Heidelberg-Wieblingen suchen nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06221/830740 zu melden. Auch das Polizeirevier Heidelberg-Süd nimmt Hinweise unter Tel.: 06221/3418-0 entgegen.

