POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Über Fenster in Pfarrhaus eingebrochen - Zeugen gesucht!

Reilingen (ots)

Am Sonntagabend, gegen 18:10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein Fenster Zutritt zum Pfarrhaus in der Hauptstraße und suchten dort u.a. das Pfarrbüro auf. Ein Zeuge, der sich zu diesem Zeitpunkt im Obergeschoss des Anwesens aufhielt, wurde durch Geräusche auf den Einbruch aufmerksam. Als er ins Erdgeschoss ging und die Unbekannten den Zeugen daraufhin bemerkten, ergriffen sie sofort die Flucht. Entwendet hatten sie nach ersten Erkenntnissen nichts. Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei nicht vor. Der entstandene Sachschaden am Fenster kann derzeit nicht beziffert werden.

Weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0 in Verbindung zu setzen.

