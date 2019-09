Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Drei Personen bei Auffahrunfall an Ampel leicht verletzt

Heidelberg (ots)

An der Kreuzung Friedrich-Ebert-Anlage/Grabengasse kam es am Samstag, gegen 15:35 Uhr, zu einem Auffahrunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 57-jähriger BMW-Fahrer war in Richtung Schlossbergtunnel unterwegs, als er an der Kreuzung auf den Toyota einer 39-Jährigen auffuhr, die verkehrsbedingt an einer roten Ampel wartete. Durch den Aufprall wurden im Toyota ein 38-jähriger Mann sowie ein 10-jähriges Kind verletzt. Auch der BMW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu, eine ärztliche Versorgung war jedoch bei keinem der Verletzten notwendig. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

