Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis): Pferdetransporter in Unterführung stecken geblieben

Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Sonntag, gegen 17.30 Uhr, fuhr eine 24-jährige mit einem Pferdetransporter von der Bergstraße kommend in den Suezkanalweg. An der Unterführung achtete sie nicht auf die Höhenbeschränkung von 2,50 Meter und fuhr mit ihrem ca. 3 Meter hohen Gefährt in die Unterführung und blieb nach wenigen Metern stecken. Durch den Aufprall wurde das Dach des Aufbaus abgerissen und fiel auf die Fahrbahn. Pferde befanden sich nicht im Fahrzeug, die Fahrerin wurde nicht verletzt. An dem Transporter entstand rund 30.000 Euro Sachschaden. Nachdem das Fahrzeug wieder frei war, wurde es in der näheren Umgebung abgestellt. Der Suezkanalweg war bis 19.00 Uhr gesperrt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Michael Neider

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell