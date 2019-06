Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Polizei nimmt vermeintlichen Exhibitionisten fest

Unsittliche Handlungen soll am Samstag ein Mann in Steinheim an sich vorgenommen haben.

Nach Erkenntnissen der Polizei soll der Verdächtige einer Zeugin gegen 17.30 Uhr im Bereich Bienenweg in Söhnstetten gefolgt sein. Der Mann habe sich mit geöffneter Hose unsittlich berührt. Die Polizei suchte den Verdächtigen und traf ihn auf einem Fußweg in der Nähe des vermeintlichen Tatorts an. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei gegen den Festgenommenen. Er muss mit einer Strafanzeige rechnen.

