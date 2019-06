Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen/Biberach - Heiße Asche sorgt für Feuer

Vermutlich heiße Asche sorgte am Sonntag in Warthausen und Biberach für zwei Brände.

Ulm (ots)

Einsatzkräfte rückten am Sonntag gegen 6 Uhr zu einem Brand im Hornsteinweg aus. Teile der Fassade und des Dachstuhls hatten Feuer gefangen. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle und konnte es löschen. Das Feuer war wohl in einer neben dem Haus stehenden Mülltonne ausgebrochen. In unmittelbarer Nähe befand sich auch noch eine heiße Feuerschale. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

In Biberach brannte gegen 15.15 Uhr ein Holzunterstand mit Brennholz in der Hainbuchenstraße. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Bei dem Unterstand stand eine vermutlich noch mit heißer Asche befüllte Feuerschale. Die dürfte wohl für das Feuer Verantwortlich gewesen sein. Verletzt wurde auch hier niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf wenige hundert Euro.

Hinweis der Polizei: Werfen Sie niemals heiße Gegenstände wie Asche oder Zigarettenkippen in den Müll oder Kompost. Auch wenn sie augenscheinlich verglüht sind, haben sie oft genug Resthitze, um leicht entzündbare Gegenstände in Brand zu setzen.

