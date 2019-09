Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheimm

mehrere PKW beschmiert

Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden zehn zum Teil hochwertige PKW SUV mit in grüner Farbe gehaltenem Schriftzug "Lasst den Scheiß!" beschmiert. Offenbar benutzte der/die Täter hierzu eine extra vorgefertigte Schablone. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Tel.-Nr. 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

