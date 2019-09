Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) - Flächenbrand konnte zeitig gelöscht werden - Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

Am 21.09.2019, um 16.30 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Brand des Grünstreifens an der L 592 zwischen Sinsheim-Reihen und Ittlingen. Aus noch unbekannter Ursache gerieten trockenes Gras und kleinere Sträucher, in einer Gesamtfläche von ca. 60 - 70 qm, beidseitig der L 592 in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Reihen (13 Einsatzkräfte), Steinsfurt (6 Einsatzkräfte) und Ittlingen (7 Einsatzkräfte) konnten den Brand rasch löschen. Um 16.50 Uhr konnte bereits Entwarnung gegeben werden. Rund um den Brandherd konnten mehrere Akkus der Größe AA sowie eine defekte Ladestation aufgefunden werden. Zeugen, die diesbezüglich Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der 07261/6900) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Berthold Kullik, PvD

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell