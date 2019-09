Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Bürogebäude - Polizei sucht Zeugen!

Leimen (ots)

In das Bürogebäude einer Fachfirma für Bau-Logistik in der Olpenitzer Straße wurde in der Zeit von Samstag, 15 Uhr bis Sonntag, 14:50 Uhr, eingebrochen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hatten an dem Gebäude eine Scheibe eingeschlagen und waren so ins Innere gelangt. Aus einem der Büroräume ließen sie einen Laptop, ein Navigationsgerät, zwei Kassen, eine schwarze Tasche, diverse Stempel, zwei iPhones sowie Zigaretten mitgehen. Anschließend ergriffen sie mit der Beute die Flucht. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

