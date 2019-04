Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Hamm-Westtünnen (ots)

Am Freitag, 12. April um 15 Uhr kam es auf der Silcherstraße in Westtünnen zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kradfahrer. Der 17-jährige aus Hamm befuhr mit seinem Leichtkraftrad der Marke Yamaha die Silcherstraße in Richtung Norden. Kurz vor dem Abzweig der Silcherstraße in Richtung Westen stieß er mit dem Toyota eines 47-Jährigen aus Oberhausen zusammen. Der Oberhausener fuhr mit seinem Pkw rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf die Silcherstraße, um anschließend in Richtung Norden weiter zu fahren. Der 17-Jährige stürzte mit seiner Maschine und verletzte sich dabei. Er musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Oberhausener blieb unverletzt. Das Krad wurde auf der rechten Seite vollständig verkratzt. Zudem ist ein Spiegel abgebrochen. Der Toyota wurde vorne links am Kotflügel und am Scheinwerfer beschädigt. Weiterhin ist eine Radkappe gesplittert. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 3000 Euro beziffert. (gc)

