Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: LKW-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Hamm-Mitte (ots)

Am Freitag, gegen 14.30 Uhr, flüchtete ein unbekannter LKW-Fahrer nach einem Verkehrsunfall auf der Nordstraße. In Höhe der Weststraße kam es zu einer seitlichen Berührung des LKW mit einem VW Caddy. Der Fahrer fuhr anschließend weiter in Richtung Norden. Weitere Angaben zu dem LKW liegen zur Zeit nicht vor. An dem VW Caddy entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

