Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gegen Drogen und Alkohol im Straßenverkehr

Hamm-Stadtgebiet (ots)

Gegen Drogen und Alkohol im Straßenverkehr richteten sich Kontrollen der Hammer Polizei am Donnerstag, 11. April, an zwei Stellen im Stadtgebiet. In der Zeit zwischen 9 Uhr und 17 Uhr hielten die Beamten auf der Römerstraße und auf der Dortmunder Straße mehr als 50 Fahrzeuge an. Insgesamt 20 Autofahrer mussten einen Drogen- oder Alkoholtest durchführen. Bei vier Autofahrern fielen Drogenvortests positiv aus. Sie mussten eine Blutprobe abgeben. Einer von Ihn hatte zudem keine Fahrerlaubnis, ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren. Wegen anderer Ordnungswidrigkeiten wie Telefonieren am Steuer oder technischer Mängel am Fahrzeug gab es noch zehn Anzeigen und zwei Verwarngelder. Dem aber nicht genug: Nach Einsatzende überprüfte eine Streifenwagenbesatzung kurz vor Mitternacht auf dem Sachsenweg einen 28-jährigen BMW-Fahrer. Da er im Verdacht steht, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein, musste er in der Polizeiwache eine Blutprobe und seinen Führerschein abgegeben. Sich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss hinters Steuer zu setzen, ist gefährlich und kein Kavaliersdelikt. Im Rauschzustand besteht eine sehr hohe Unfallgefahr. In 2018 ereigneten sich in Hamm 119 Unfälle unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, das waren deutlich mehr als in 2017 (66). Um diesen Negativtrend zu stoppen, geht die Hammer Polizei konsequent gegen verantwortungslose Fahrer vor. (cg)

