Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Unbekannte brachen in Arztpraxis ein - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitag, 19 Uhr und Samstag, 14:40 Uhr, in eine Arztpraxis in der Sofienstraße ein. Die Unbekannten hatten sich über ein Hoftor Zugang zum Gebäude verschafft und im ersten Obergeschoss mit brachialer Gewalt die Eingangstür der Praxis aufgebrochen. Im Inneren verwüsteten sie sämtliche Räume und durchsuchten Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter eine Festplatte, mehrere Stempel und ein Blutdruckmessgerät im Gesamtwert von mehreren hundert Euro gestohlen. Zudem wurde in der Praxis ein Notfallkoffer beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf über 1.500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

