POL-NB: Einbruch in Berufsschule in Malchow , LK MSE

Röbel (ots) - In der Zeit von Freitag, 16.11.2018 13:00 Uhr bis Sonntag, 18.11.2018 08:45 Uhr wurde durch unbekannte Täter in die Berufsschule in der Teterower Chaussee 5, 17213 Malchow (gelegen an der L 20 zwischen Malchow und Nossentiner Hütte) eingebrochen. Es wurden überwiegend Süßigkeiten in großen Mengen entwendet. Zum Abtransport nutzten die Täter einen Müllcontainer auf Rollen (siehe Vergleichsbild). Diesen schoben sie vom Gelände auf den neben der L 20 gelegenen Radweg in unbekannte Richtung. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf rund 645 EUR. Im Gebäude entstand geringer Sachschaden. Von den Süßigkeiten und dem Rollcontainer fehlt bislang jede Spur. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich beim Polizeirevier Röbel unter der Telefonnummer 039931- 8480, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

