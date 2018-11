POL-NB: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen auf der B 110, Auffahrt zur BAB 20, Höhe Jarmen (LK Vorpommern-Greifswald)

Jarmen (ots) - Am 17.11.18, gegen 10:55 Uhr, ereignete sich auf der B 110, Auffahrt zur BAB 20, Höhe Jarmen, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW.

Ein PKW Opel befuhr die B 110 in Fahrtrichtung Jarmen. Der 79-jährige Fahrer hatte die Absicht nach links auf die A 20 abzubiegen. Dabei übersah er den im Gegenverkehr befindlichen PKW VW und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrer und Beifahrer beider Fahrzeuge verletzt. Die 62-jährige Beifahrerin des VW musste auf Grund ihrer schweren, aber nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in das Uni-Klinikum Greifswald verbracht werden. Die anderen Unfallbeteiligten wurden durch Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert.

Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 10.000,- Euro.

Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme für ca. eine Stunde halbseitig gesperrt werden.

Tino Gerigk, PHK Polizeiführer vom Dienst

