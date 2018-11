POL-NB: Wohnungsbrand in Penkun (LK Vorpommern-Greifswald)

Pasewalk (ots) - Am 17.11.2018, gegen 01:00 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg durch die Rettungsleistelle Vorpommern-Greifswald über einen Wohnungsbrand in die Schuhstraße in Penkun informiert. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein Wohnhaus mit zwei Wohneinheiten. Die eine der beiden Wohnungen ist ständig bewohnt und die zweite dient als Ferien- bzw. Gästewohnung. Ersten Ermittlungen zufolge bemerkte die 60-jährige Wohnungsinhaberin beim Betreten des Hausflures Brandgeruch aus der Gästewohnung. Gemeinsam mit ihrem 63-jährigen Ehemann betrat sie die betroffene Wohnung. Dabei stellten sie eine Rauchentwicklung in der Decke der Küche fest. Versuche ihrerseits, den Brand zu löschen, schlugen fehl, worauf sie die Rettungsleistelle verständigten. Zur Brandbekämpfung wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Penkun, Wollin und Sommersdorf eingesetzt, welche mit 31 Kameraden und 6 Einsatzfahrzeugen vor Ort waren. Um an die Glutnester zu gelangen, mussten Teile der Zwischendecke beseitigt werden. Gegen 02:15 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Die beiden Wohnungsinhaber blieben unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst aus Anklam übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Diese dauern gegenwärtig an.

Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell