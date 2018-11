POL-NB: Nachmeldung zur Pressemitteilung Arbeitsunfall eines Dachdeckers

Blankenhof (ots) - Wie in der Pressemitteilung von heute (16.11.2018, 13:56 Uhr - www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4117854) mitgeteilt, ist nach bisherigen Erkenntnissen ein 35-jähriger Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma bei Dachausbesserungsarbeiten in 17039 Blankenhof bei Chemnitz etwa acht Meter in die Tiefe gestürzt. Leider ist der 35 Jahre alte Mann kurz nach dem Unglück im Klinikum an seinen lebensbedrohlichen Verletzungen gestorben.

