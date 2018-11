POL-NB: "Crash Kurs MV" am 20. November 2018 in Sassnitz

Sassnitz (ots) - Am 20.11.2018 wird in Sassnitz die siebte und für dieses Jahr letzte Veranstaltung des landesweiten Verkehrssicherheitsprojekt "Crash Kurs MV" stattfinden. Etwa 170 Jugendliche der Beruflichen Schule sind dazu eingeladen. Das Projekt setzt auf ungeschönte Tatsachen und weckt damit oft tiefe Emotionen bei den Jugendlichen. Ein Polizist und ein Feuerwehrmann aus der Region werden erzählen, wie sie an einer Unfallstelle schwerverletzte und tote Jugendliche vorfanden und wie es zu dem verheerenden Unfall kam. Ein Notarzt schildert den vergeblichen Versuch, einen Schwerstverletzten zu reanimieren. Ein Notfallseelsorger beschreibt die Reaktionen der Angehörigen, die von lautem Schreien über Wut bis zur totalen Starre reichen. Ein betroffener Elternteil berichtet über das mühsame Weiterleben nach dem Unfalltod des Kindes. Die Botschaft an die Jugendlichen am Ende ist: "Nur wenn wir uns im Straßenverkehr an die Regeln halten, schützen wir Leben - unser eigenes und das der anderen." Seit der Einführung wurden durch Crash Kurs 5.820 junge Menschen mit dieser Botschaft erreicht. Von allen bisher beteiligten Berufsschulen wird eine Fortsetzung für Jahr 2019 gewünscht und es werden neue Termine geplant. Interessierte Medienvertreter können weitere Informationen bei der Projektverantwortlichen des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, M.A. Katarina Kovinskaya, unter 0395/5582- 2210 einholen und sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen

Wo? Berufliche Schule Sassnitz, Straße der Jugend 7 18546 Sassnitz

Wann? am 20.11.2018 um 11:15 Uhr

