POL-NB: Enkeltrick und falsche Polizisten im Zuständigkeitsbereich

Neubrandenburg (ots) - Gestern wurden in unserem Zuständigkeitsbereich mehrere Trickbetrüge angezeigt. Die Betrüger nutzten dabei die bekannten Maschen "Enkeltrick" und "Falsche Polizisten". Es blieb bei Versuchen.

In Stralsund wurden drei Betrüge angezeigt. Eine junge Frau meldete sich am Telefon bei den Geschädigten und stellte sich mal als Enkelin und mal als Nichte vor. Sie brauche dringend Geld für den Kauf einer Eigentumswohnung. Einem 95-jährigen Herrn bot sie sogar an, ihn zur Bank zu begleiten. Die drei angerufenen Senioren vielen nicht darauf herein.

Auf der Insel Usedom wurden vier Frauen im Alter zwischen 69 und 79 Jahren angerufen. Angebliche Polizisten berichteten von einer Bande die gestellt wurde. Die Festgenommenen hätten eine Liste dabei gehabt, auf welcher der Name der Angerufenen stehen würde und fragten nach Wertgegenständen. Die Geschädigten reagierten richtig und informierten die echte Polizei.

