POL-PDLD: Nach Unfallflucht geflüchtet

Germersheim (ots) - Nicht unerheblich beschädigt wurde ein Fahrzeug, welches in der Oberamtsstraße gegenüber dem dortigen Stadthaus geparkt war. Der Unfall ereignete sich am späten Samstagnachmittag. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto beläuft sich auf zirka 2000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter 07274-9580 zu melden oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de

