BPOL-HRO: Erneuter Versuch des Telefonbetruges

Rostock Hauptbahnhof (ots) - Am gestrigen Vormittag kam es in einer am Hauptbahnhof Rostock befindlichen Buchhandlung erneut zum Versuch eines Telefonbetruges. Erneut versuchte ein unbekannter Täter eine Mitarbeiterin durch unwahre Angaben dazu zu bewegen, die in der Filiale zum Kauf angebotenen Gutscheinkarten ungültig zu machen. Dieses sollte durch Aufladung der Karten mit einem Guthaben und Übermittlung des Codes für die Aktivierung erfolgen. Zur Irreführung wurde auf dem Telefondisplay die Nummer der Firmenzentrale angezeigt. Da es sich bereits um den dritten Fall des Telefonbetruges zum Nachteil von Ladengeschäften am Hauptbahnhof Rostock handelte und der Mitarbeiterin die Warnhinweise der Polizei bekannt waren, kam sie der Aufforderung des unbekannten Anrufers nicht nach.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges eingeleitet. Aus Anlass dieses Sachverhaltes möchte die Polizei nochmals eindringlich warnen. Betrüger nutzen immer wieder neue Geschichten, um an Kennwörter und persönliche Daten zu gelangen. Geben Sie niemals telefonisch persönliche Daten, Kennwörter und sonstige sensible Daten an Unbekannte weiter.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 103

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell