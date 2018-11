POL-NB: Sachbeschädigung an einem Gedenkstein in Boldshof (LK Vorpommern-Greifswald)

Pasewalk (ots) - Am 16.11.2018, gegen 14:30 Uhr wurde polizeilich bekannt, dass es in Boldshof bei Strasburg zu einer Sachbeschädigung an einem Gedenkstein gekommen ist. Der Gedenkstein, welcher an die im Jahre 1945 gefallenen deutschen Soldaten erinnert, wurde durch bislang unbekannte Täter mit roter Farbe übergossen. Dadurch war die Inschrift nur noch teilweise lesbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

