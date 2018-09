POL-HR: Melsungen: Unbekannte Täter stehlen graues Giant-Mountainbike

Homberg (ots) - Melsungen Diebstahl eines Mountainbikes Tatzeit: 11.09.2018, 07:30 Uhr bis 13:10 Uhr Ein Mountainbike der Marke Giant stahlen unbekannte Täter gestern von einem Fahrradabstellplatz an der Musikschule in der Bahnhofstraße. Die Täter brachen das Spiralschloss des Rades auf und entwendeten anschließend das graue Giant "Talon"-Mountainbike. Das Schloss und den anhängenden Fahrradhelm ließen die Täter vor Ort liegen. Das Rad hat einen Zeitwert von 400,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell