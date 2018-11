POL-NB: Verkehrsunfall bei Barth, LK VR

Barth (ots) - In den Vormittagsstunden des 18. November 2018 kam es auf der L 23 bei Barth in der Nähe des Abzweiges Wobbelkow-Ausbau zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein 26-jähriger Audi-Fahrer aus Fuhlendorf fuhr aus Richtung Barth in Richtung Löbnitz. Hinter dem Abzweig nach Wobbelkow-Ausbau überholte er ein anderes Fahrzeug. Dabei übersah er eine sich im Gegenverkehr befindende 55-jährige Skoda-Fahrerin aus Stralsund. Beide bremsten, konnten jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sie wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 15000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die L 23 musste bis zur Bergung der verunfallten Fahrzeuge gesperrt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

