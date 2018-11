POL-NB: Vermisster 41-jähriger in Dierhagen

Ribnitz-Damgarten (ots) - Seit dem 16.11.2018, 16:00 Uhr wird der in Berlin wohnende Herr Christian Bauer, 41 Jahre alt, vermisst. Herr Bauer wurde letztmalig in Dierhagen gesehen und war mit seinem Transporter Ford Transit, amtl. Kennzeichen B-EU 4446 unterwegs. Das Fahrzeug wurde verlassen auf einem Parkplatz bei Dierhagen festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Vermisste zu Fuß unterwegs. Personenbeschreibung: Größe: 1,80m; Haare: kurzes, schwarzes Haar, Gestalt/Figur: schlank, sportlich. Zur derzeitigen Bekleidung können keine Aussagen getroffen werden..

Wer hat Christian Bauer gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821-8750 und jede andere Polizeidienststelle entgegen. Weiterhin können Hinweise über das Internet (www.polizei.mvnet.de) gegeben werden.

Thomas-Michael Neumann, Kriminalhauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

