Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Nieukerk - Einbruch in Gartenlaube

Reifensatz und Werkzeug gestohlen

Kerken-Nieukerk (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 19:00 Uhr, und Montag (14. Oktober 2019), 09:00 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Gartenlaube auf einem Grundstück an der Mittelstraße ein. Sie entwendeten vier Autoreifen der Marke Mercedes samt Felgen sowie eine Heckenschere und eine Bohrmaschine. Die Kripo Geldern bittet um Hinweise unter Telefon 02831 1250. (cs)

