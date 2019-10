Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - 18-jähriger Tatverdächtiger fällt gleich mehrfach auf

Kleve (ots)

Nach einem Kellereinbruch gestellt werden konnte am Samstag (12. Oktober 2019) gegen 15:00 Uhr ein 18-jähriger Tatverdächtiger aus Kleve. Zeugen war der junge Mann auf der Sackstraße aufgefallen, sie hatten kurz darauf Diebstähle aus ihren Kellerräumen bemerkt. Einer der Geschädigten folgte dem 18-Jährigen und konnte ihn in der Nähe stellen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden bei dem Tatverdächtigen Diebesgut aus den Kellerräumen, typisches Einbruchswerkzeug sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel. Außerdem führte er ein Luftgewehr mit sich, das er angeblich von einem Freund erhalten habe. Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Klärung des Sachverhaltes zur Wache gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Am Montagmorgen (14. Oktober 2019) fiel der 18-Jährige jedoch wieder auf: Er war gegen 01:40 Uhr ohne Licht auf einem Fahrrad im Bereich Königsgarten / Kalkarer Straße unterwegs. Als eine Streifenwagenbesatzung ihn aufforderte anzuhalten, sprang er vom Rad und flüchtete. Auf einem Innenhof an der Turmstraße versuchte er, sich zu verstecken, wurde von den Polizeibeamten jedoch schnell gefunden. Sie entdeckten auch seinen Rucksack hinter einem geparkten Auto. Darin befanden sich der Ausweis des Mannes und eine geringe Menge Betäubungsmittel. Es erging die nächste Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (cs)

