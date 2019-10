Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unfallflucht

Opelfahrerin gesucht

Goch (ots)

Am Freitag (11. Oktober 2019) gegen 13:45 Uhr war eine 31-Jährige in ihrem Mazda Premacy auf der Voßheider Straße in Richtung Voßstraße unterwegs. Die Fahrbahn war wegen parkender Fahrzeuge am rechten Straßenrand verengt. Eine entgegenkommende Autofahrerin fuhr jedoch ebenfalls in die Engstelle ein. Dabei stießen die beiden Autos mit den Seitenspiegeln an einander. Der Spiegel des Mazdas wurde beschädigt. Die 31-Jährige hielt daraufhin an und sah, wie die andere Autofahrerin in einiger Entfernung ebenfalls anhielt und ausstieg. Sie reagierte jedoch nicht auf Zurufe der 31-Jährigen, sondern sah sich ihren Spiegel an, stieg wieder in ihren Wagen und setzte ihre Fahrt in Richtung Ostring fort. Die 31-Jährige beschreibt die andere Frau als ca. 50 Jahre alt, mit kurzen Haaren. Sie trug eine Brille. Bei dem anderen Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Opel. Die Opelfahrerin sowie weitere Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Polizei Goch unter Telefon 02823 1080 zu melden. (cs)

