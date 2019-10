Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Emmerich (ots)

Ein kurioser Fall von Unfallflucht hat sich am Sonntagabend, 13.10.2019, im Bereich der Ampel am Ostwall ereignet. Der Fahrer eines silbernen Ford Mondeo war um 20.00 Uhr mit seinem Fahrzeug aus Fahrtrichtung Großer Löwe in Richtung Ostwall unterwegs. Beim Wendemanöver kollidiert er mit einem dort geparkten blauen VW-Polo. Dessen Besitzer hatte den Unfall bemerkt und traf auf der Straße auf den Unfallfahrer, der - augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung - ausstieg und äußerte, den Schaden zahlen zu wollen - aber ohne Polizei. Als der Geschädigte telefonisch die Polizei verständigte, stieg der Verursacher, der mit ca. 30 Jahre alt, 170 cm groß, dunkelblondes kurzes Haar, beschrieben wird, in seinen Wagen mit ausländischem Kennzeichen und fuhr davon. Die Polizei Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise auf das Fluchtfahrzeug oder die Identität des Unfallfahrers machen können. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell