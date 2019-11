Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Schweich

Schweich (ots)

Am Samstag, dem 09. November, im Zeitraum zwischen 15:05 und 19:35 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus in Schweich ein.

Während die Bewohner ihr Haus für einen kurzen Zeitraum verlassen hatten, brachen der oder die Täter die Terassentür des Hauses in der Benediktinerstraße auf. Obwohl sie so Zugang zum Gebäude erlangten, entwendeten sie glücklicherweise nichts.

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 0651 9779 2290 zu melden.

