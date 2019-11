Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Farbschmierereien und Müll auf dem Schulgelände

Kürten (ots)

Unbekannte haben am letzten Wochenende (31.10., 16.30 bis 02.11.,12.00 Uhr) Müll und Farbschmierereien auf einem Schulgelände an der Neuensaaler Straße hinterlassen.

Eltern hatten die Sachbeschädigung und den Müll am Samstagvormittag an der Grundschule in Biesfeld entdeckt und die Schulleitung verständigt. Daraufhin inspizierte die Schulleiterin das Gelände und informierte die Polizei.

Zeugen, die nähere Angaben zu den Schriftzeichen und der Sachbeschädigung machen können, wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

