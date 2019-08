Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.08.2019. Täter entwendeten in Salzgitter hochwertiges Kupfer.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Lebenstedt, Peiner Straße, 05.08.2019, 17:00 Uhr-06.08.2019, 08.00 Uhr.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Täter eine Tür eines Gewerbebetriebes aufgehebelt hatten und im weiteren Tatverlauf aus dem Gebäudeinneren ca. 200 kg hochwertiges Kupfer entwendet hatten. Die Schadenshöhe dürfte mindestens 1.200 Euro betragen. Die Polizei geht bei ihren Ermittlungen davon aus, dass zum Abtransport ein Fahrzeug benötigt wurde. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell