Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Dienstag, 6. August 2019:

Salzgitter (ots)

Peine: Diebstahl von Wintergartenteilen

Sonntag, 04.08.2019, 17:00 Uhr, bis Montag, 05.08.2019, 15:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag mehrere Elemente eines Wintergartenbausatzes Falttüranlage aus Aluminium und Glas). Die Elemente waren auf einem Garagenhof an der Gerhard-Lucas-Meyer-Straße gelagert worden. Der Wert des Diebesgutes wird mit zirka 3.000 Euro angegeben. Hinweise: 05171 / 999-0.

Ilsede / Ölsburg: Mountainbike entwendet

Sonntag, 04.08.2019, zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr

Am Sonntagnachmittag entwendeten bislang nicht ermittelte Täter ein gesichert in Ölsburg, Schäferstraße, abgestelltes Mountainbike. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz / gelbes Mountainbike der Marke Cube im Wert von rund 500,-- Euro. Hinweise: 05171 / 999-0.

Ilsede / Ölsburg: PKW Lack zerkratzt

Sonntag, 04.08.2019

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Lack zweier in der Friedenstraße abgestellter PKW zerkratzt. Betroffen waren ein Audi und ein Ford. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 2000,-- Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter 05171 / 999-0.

Peine: Scheiben eines PKW eingeschlagen

Montag, 05.08.2019

Unbekannte Täter zerstörten in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Scheiben eines zum Parken auf dem Von-Ketteler-Platz, Peine, abgestellten PKW Hyundai. Der Schaden wird mit rund 2000,-- Euro angegeben. Hinweise: 05171 / 999-0.

