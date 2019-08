Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel: Einbruch und Einbruchsversuch

Sonntag, 04.08.2019, bis Montag, 05.08.2019

In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 20:15 Uhr und 10:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter über ein Fenster in die Räumlichkeiten eines Büros am Neuen Weg in Wolfenbüttel. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Gegenstände, so ein Laptop und vorgefundenes Bargeld entwendet. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Ebenfalls in der Nacht zu Montag versuchten unbekannte Täter ein rückwärtig gelegenes Fenster an einem Tankstellengelände am Neuen Weg aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang jedoch. Ein möglicher Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: Sachbeschädigung auf Schulgelände

Samstag, 03.08.2019, 09:00 Uhr, bis Montag, 05.08.2019, 07:00 Uhr

In der Zeit zwischen Samstagvormittag und Montagfrüh wurde die Scheibe einer Tür sowie die Scheibe eines Fensters am Gebäude der IGS Schöppenstedt, Wallpforte, durch Steinwürfe beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0

Abbenrode: E-Bike Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Montag, 05.08.2019, gegen 07:45 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah am Montagmorgen ein 60-jähriger Transporterfahrer beim Rechtsabbiegen vom Schrotweg in die Braunschweiger Straße in Abbenrodde eine 61-jährige vorrangberechtigte E-Bike Fahrerin, die auf der Braunschweiger Straße unterwegs war. Durch den Anstoß wurde die E-Bike Fahrerin leicht verletzt, sie wurde vom alarmierten Rettungsdienst versorgt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

